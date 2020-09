Al Nassr prépare une offre astronomique pour Özil

La situation de Mesut Özil ne semble pas s'améliorer à Arsenal, lui que affirmait il y a peu se sentir "harcelé". Seulement le joueur est déterminé à aller au bout de son contrat.

Mais d'après le média turc 'Fabatik', le club d'Al Nassr préparerait une offre gigantesque pour s'attacher les services du champion du monde 2014.

Le paradoxe de cette situation est que l'offre est plus tentante pour Arsenal qui aimerait alléger sa masse salariale et Özil a parmi les plus gros salaires.

Al Nassr a récemment engagé Maicon.