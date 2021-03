Albanie-Angleterre pourrait ne pas jouer... à cause d'un manque de policiers

À quelques jours du match Albanie-Angleterre au stade Air Albania de Tirana, on ne sait toujours pas si la rencontre pourra avoir lieu car personne n'est en mesure d'en garantir la sécurité.

Comme l'a indiqué la Fédération albanaise de football dans un communiqué, "la police de Tirana ne garantit pas pouvoir prendre des mesures pour assurer la sécurité du match".

Ce fait semble avoir son fondement, puisque la police de la capitale du pays des Balkans elle-même a signalé qu'elle manquait de "structures suffisantes" pour garantir que l'avant-match et le match lui-même puissent se dérouler sans incident.

Le stade est situé dans la rue Sheshi Italia, l'une des plus fréquentées de la ville, entourée de pubs et de bars. Comme le match se déroulera un week-end, le flux de personnes devrait être encore plus important.

Enfin, la Fédération albanaise de football souligne dans le même rapport que la non-tenue de ce match "pourrait avoir des conséquences catastrophiques" pour l'image du pays ainsi que pour le football albanais de manière générale.