Alex Song révèle avoir signé au Barça pour "devenir millionnaire"

Alex Song, comme la plupart des personnalités du football, font des Lives sur Instagram pour se sentir plus proches de leurs fans. Lors du dernier Live du Camerounais, un fan lui a demandé pourquoi il avait Arsenal pour le FC Barcelone en 2012, et la réponse peut surprendre...

"Quand le Barça m'a offert un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois, a-t-il confié, dans des propos rapportés par 'Sport'. Je pensais que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable. J'ai rencontré le directeur sportif et il a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais devenir millionnaire."

On ne peut pas lui en vouloir de ne pas être sincère... En tout cas, l'ancien joueur d'Arsenal ne s'est jamais imposé au Camp Nou, mais après ces déclarations, on peut en déduire, que cela ne lui a jamais posé problème.