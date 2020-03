Alexander-Arnold explique sa célébration à la Mbappé

Trent Alexander-Arnold, l'excellent arrière droit des Reds, a révélé la motivation derrière sa célébration des bras croisés de Kylian Mbappe. Et il a admis, en outre, qu'il aurait pu attendre encore plus longtemps pour le montrer au monde.

La jeune star de Liverpool a trouvé le chemin des filets lors du Boxing Day contre Leicester City et a marqué le but en imitant la pose du buteur vedette du Paris Saint-Germain. Interrogé sur la célébration, il a minimisé sa signification et a souligné que, étant donné qu'il n'a scoré que deux fois en 2019-2020, il était important de marquer le coup.

"La célébration de Mbappe ! C'est quelque chose que je fais avec mes coéquipiers... on s'amuse entre nous, a-t-il déclaré à 'BBC Sport'. Évidemment, je ne marque pas trop, et je disais depuis des lustres que je le ferais lors de mon prochain buts, et je pense que c'était environ trois ou quatre mois entre mes deux buts, donc je l'avais prévu depuis un bon moment !"

Ce but, qui s'est soldé par une victoire de 4-0 pour les Reds en tête du classement, était en effet son dernier match en match de compétition à ce jour. Mais les fans de Liverpool ne doutent pas de l'importance d'Alexander-Arnold pour l'équipe, à seulement 21 ans, il joue désormais un rôle incontesté dans le onze de départ du club. Tout aurait pu être si différent pour le latéral droit, s'il n'avait pas reculé sur le terrain depuis le milieu de terrain durant sa jeunesse.