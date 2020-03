Dans le magazine 'GQ', Alexander-Arnold assure qu'il est fan du FC Barcelone !

"J'ai grandi en étant fan du Celtic mais maintenant, avec la connexion (l'ancien Red Steven Gerrard est devenu coach des Rangers), je suis devenu neutre. Je dirais que mon équipe favorite est le Barça. J'ai l'impression qu'ils ont un peu les mêmes valeurs et principes que Liverpool."

Messi ou Cristiano ? : "Pour moi, Messi", dit-il. Cependant, les fans de Liverpool peuvent être rassurés, le joueur ne compte pas quitter les Reds.

"Un transfert en Espagne ou en Allemagne ? Je n'y ai jamais vraiment pensé. J'ai toujours adoré Liverpool. Je les ai toujours soutenus. J'ai toujours joué pour ce club. Donc je n'ai jamais eu de raison de penser à ça, jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'assois pas dans ma chambre en rêvant de jouer ailleurs. En ce moment, je suis un joueur de Liverpool. J'aime ce club plus que tout. J'aime tout dans ce club. J'aime les fans, les gens et la ville. Donc non, pourquoi je penserais à ça ?", a-t-il confié.