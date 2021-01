Alfie Devine s'offre un double record avec Tottenham

Entré en seconde période contre le Marine AFC ce dimanche en FA Cup avec les Spurs, Alfie Devine a vécu des débuts rêvés en professionnel avec Tottenham.

Le jeune joueur de 16 ans (et 163 jours) en a d'ailleurs profité pour inscrire le cinquième but de son équipe contre l'équipe de huitième division. Un but qui l'a fait entrer doublement dans l'histoire.

En entrant en jeu, Devine était déjà devenu le joueur le plus jeune à disputer une rencontre sous les couleurs de Tottenham. En marquant, il est donc devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club.

Une belle histoire pour la jeune pépite de José Mourinho, qui avait rejoint Tottenham en provenance de Wigan l'été dernier, deux jours avant ses 16 ans.