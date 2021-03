Alisson et Fabinho de retour contre Chelsea

Dans le cadre de la 29e journée de Premier League, Liverpool recevra le Chelsea de Thomas Tuchel à Anfield pour un choc important dans la course au Top 4 ce jeudi soir.

Et Jürgen Klopp, qui a dû faire sans de nombreux joueurs en raison des blessures et des absences dernièrement, pourra compter sur le retour de deux cadres : Fabinho et Alisson Becker.

Le premier était absent depuis une blessure musculaire contre Manchester City le 7 février dernier, et Alisson s'était rendu au Brésil la semaine passée après le décès tragique de son père.

L'entraîneur allemand s'est aussi montré optimiste quant au retour de Diogo Jota, absent depuis le mois de décembre dernier en raison d'une blessure musculaire, et malade la semaine dernière : "Diogo a eu des petits problèmes à l'estomac, mais on a reçu un message ce matin indiquant qu'il allait mieux, donc on va voir ce qu'on peut faire."