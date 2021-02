Gnabry blessÃ© en finale du Mondial, pas de date de retour

La durée d'indisponibilité de l'international de 25 ans n'a pas été précisée.

Jeudi soir, le Bayern a battu les Tigres de Monterrey (Mexique) 1-0 en finale de la Coupe du monde des clubs, s'adjugeant son sixième titre en moins d'un an après les titres nationaux (championnat, coupe, Supercoupe) et européens (Ligue des champions et Supercoupe de l'UEFA). Gnabry a été remplacé à la 64e minute.

Le prochain match du Bayern est programmé lundi soir à Munich en championnat contre Bielefeld, en position de barragiste. L'entraîneur Hansi Flick sera privé de quatre autres joueurs majeurs. Leon Goretzka, Javi Martinez et Thomas Müller sont en quarantaine, contaminés par le coronavirus. Jérôme Boateng a provisoirement quitté le groupe en raison d'un deuil.