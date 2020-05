Leipzig laisse passer sa chance

Après la défaite du Borussia Dortmund contre le Bayern Munich lors du Klassiker ce mardi en Bundesliga, le Red Bull Leipzig avait l'occasion rêvée de rattraper le BVB et doubler l'équipe de Lucien Favre.

Mais contrairement à sa grande performance contre Mayence, Leipzig a eu du mal à trouver son rythme à la maison contre le Hertha Berlin ce mercredi, et a vu les Berlinois ouvrir le score dès la 10e minute de jeu.

C'est Marco Grujic qui se chargeait d'ouvrir le score. Sur un corner de Plattenhardt, Grujic trouvait un espace dans la surface de réparation et laissait Gulacsi de marbre en envoyant le ballon dans les filets.

À la 24e minute de la rencontre, Leipzig répondait, encore une fois sur corner. Christopher Nkunku trouve la tête de Klostermann, qui croise et envoie le ballon dans les filets de Jarstein. Un joli but de Klostermann, mais surtout une nouvelle passe décisive de Nkunku, sa treizième cette saison.

Mais Leipzig se complique de nouveau les choses en seconde période et voit Marcel Halstenberg être exclu pour un deuxième avertissement à la 63e minute. Cependant, les joueurs de Nagelsmann s'en sortent bien et profite d'une erreur du gardien face à Schick pour reprendre l'avantage à la 68e minute.

Leipzig parvenait même à trouver des espaces malgré son infériorité numérique, mais Lookman commet une faute dans la surface à la 82e minute, permettant à Piatek d'inscrire le but du 2-2 final sur penalty.

A six journées de la fin, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann, encore en course en Ligue des champions, sont troisièmes avec 55 points, mais sous la menace directe de Mönchengladbach et Leverkusen dans la lutte pour le carré de tête, qualificatif pour la Ligue des champions 2020-2021.