Quatre ans après son arrivée, Doucouré a fait ses débuts avec M'Gladbach

Doucouré, entré à la 90e minute du match remporté 4 à 1 par Gladbach face à l'Union Berlin, a dû se contenter d'une poignée de secondes de jeu.

Mais elles vont faire date dans la carrière du jeune défenseur de 22 ans. Son entrée en jeu a d'ailleurs été saluée par les applaudissements de tous ses coéquipiers et par son club qui a détaillé sur son compte Twitter son cauchemar et son improbable succession de six graves blessures musculaires à une cuisse depuis juin 2016.

A l'issue du match, comme lorsqu'il célèbre ses buts, son compatriote Marcus Thuram a hissé le maillot de Doucouré sur un drapeau de corner et l'a fait applaudir par ses coéquipiers.

L'entraîneur de Gladbach Marco Rose a salué aussi le courage et les débuts de Doucouré : "Nous nous réjouissons vraiment pour lui, c'est incroyable qu'il ait pu enfin faire ses débuts sous notre maillot, il l'a mérité", a-t-il expliqué.

"J'espère que cela va lui donner un élan et de la force pour les prochaines semaines, le plus important maintenant, c'est qu'il reste en bonne santé", a souligné le technicien allemand.

Mönchengladbach, surprenant 3e du championnat d'Allemagne, croit en tous cas en Doucouré, finaliste de la Youth League avec le PSG et ancien international français des moins de 16, 17 et 18 ans : le club rhénan a prolongé en février dernier son contrat jusqu'en 2022.