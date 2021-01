Kulusevski exhorte Zlatan Ibrahimovic à faire son retour avec la Suède pour l'Euro

Dejan Kulusevski a exhorté la star milanaise qui continue d'empiler les buts, Zlatan Ibrahimovic à sortir de sa retraite internationale et à jouer pour la Suède à l'Euro 2020 réorganisé cette année. Zlatan Ibrahimovic n'a pas représenté la Suède depuis plus de quatre ans après sa avoir pris la décision de prendre sa retraite internationale après l'Euro 2016. L'attaquant de 39 ans (le meilleur buteur de tous les temps de la Suède avec 62 buts en 116 matches) a laissé entendre qu'il était prêt à mettre fin à sa retraite internationale avant le Championnat d'Europe alors qu'il continuait d'éclairer la Serie A de son talent avec Milan.

Juventus - Sassuolo (3-1), la Juve s’impose dans la douleur

L'international suédois et attaquant de la Juventus, Kulusevski, a évoqué un retour de Zlatan Ibrahimovic après la victoire 3-1 de dimanche sur Sassuolo réduit à 10. "Nous nous écrivons. C'est une idole pour moi, car presque personne au monde ne peut faire ce qu'il fait", a déclaré Kulusevski à 'Sky Sport Italia' à propos d'Ibrahimovic, qui a marqué 10 buts en championnat cette saison et 11 toutes compétitions confondues avec Milan.

"Quand il parle en bien de moi, cela me fait travailler encore plus dur le lendemain à l'entraînement, car je suis si fier. J'espère vraiment qu'il reviendra pour le devoir international avec la Suède à l'Euro. Ce serait merveilleux pour moi et toute la Suède. Allez, Ibra!", a exhorté l'attaquant des Bianconeri. La Juventus a enregistré sa troisième victoire consécutive en championnat pour la première fois depuis juillet après avoir vaincu Sassuolo à Turin.

Kulusevski veut faire mieux

Les buts de Danilo, Aaron Ramsey et Cristiano Ronaldo ont maintenu la Juventus, quatrième, au contact de l'AC Milan, alors que Pedro Obiang a été exclu avant la mi-temps laissant Sassuolo a dix une bonne partie de la rencontre (les champions en titre sont à sept points de retard). Ronaldo a scellé la victoire en seconde période alors que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a marqué plus de 15 buts en 15 saisons différentes dans les cinq meilleurs championnats européens.

La Juventus a également concédé un but dans un match, alors qu'elle évoluait à domicile et en supériorité numérique, une première depuis octobre 2013 contre l'AC Milan. Grégoire Defrel avait égalisé après le but de Danilo, à la 50e minute, au bout d'un quart d'heure de jeu dans la seconde période.

Kulusevski est sorti du banc pour remplacer Paulo Dybala blessé avant la pause et il a ajouté : "Je n'avais qu'une seule chose en tête quand je suis entré, qui était de gagner le match. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais je le suis. heureux d'avoir obtenu les points. Je me vois à la Juventus depuis de nombreuses années. Je me vois plus près du but, où je peux faire un rapide doublé avec mes coéquipiers. J'ai apprécié où j'ai joué ce soir."