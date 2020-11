Alphonse Areola juge ses débuts avec Fulham

Promu en Premier League, Fulham a misé sur Alphonse Areola pour défendre les buts. Après avoir connu Paris puis Madrid, le champions du monde 2018, a décidé de rejoindre Londres.

Un choix étonnant vers une équipe plus modeste mais pour Areola, c'est un choix tout à fait normal : "Je viens ici tous les jours avec le sourire, heureux de travailler, de travailler dur. (...) Je suis heureux d’être là et de profiter de mon temps ici. Je suis heureux de retrouver la compétition et le rythme, je n’ai pas beaucoup joué la saison dernière, alors je prends du plaisir. J’essaie de faire de mon mieux, nous n’avons pas les résultats escomptés pour l’instant, mais nous progressons. Nous nous battrons jusqu’au bout. J’ai fait de beaux arrêts contre Wolverhampton et West Ham, mais je préfère gagner. C’est bien de faire mon travail, mais je préfère que l’équipe gagne"

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Areola affiche des statistiques plutôt bonnes (15 buts encaissés, 12 pour Areola) et cherche a perfomer : "Nous devons toujours progresser, nous avons besoin de travailler et nous devons nous donner à fond et motiver tout le monde pour aller chercher des clean-sheets"

Le parisien affiche son ambition avec le club anglais : "Nous avons des matches compliqués qui arrivent, nous les préparons comme il faut. Ce seront de bons challenges. Ce sont de grandes équipes, mais nous devons nous battre, c’est tout"