Ancelotti a métamorphosé James Rodríguez

Après avoir eu du mal à se faire une place au Real et au Bayern, James a décidé de faire ses valises pour essayer de retrouver son meilleur niveau sous la tutelle d'une vieille connaissance, Carlo Ancelotti.

Le Colombien était convaincu que sous les ordres de l'Italien, il pouvait redevenir le joueur qu'il avait été et s'est rendu à Everton. Le temps lui a en partie donné raison, bien que les blessures l'aient diminué.

Le natif de Cúcuta a été indisponible à plusieurs reprises au cours de la saison et son absence s'est faite sentir au sein de l'équipe 'toffee'. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il a marqué 5 buts et a réalisé 8 passes décisives en 21 matchs.

Peu à peu, James redevient ce joueur éteincelant et Ancelotti en est ravi. Samedi, le meneur d'Everton était au top de sa forme et a offert un caviar dans la profondeur à Richarlison pour le premier but de la rencontre.

En seulement 61 minutes, le Colombien a montré qu'il était un des artisans des bons résultats d'Everton et de la victoire contre Liverpool après 22 ans de disette à Anfield.

Bien qu'il soit dans l'œil du cyclone, le joueur a toujours réagi pour faire taire les critiques. Freddy Rincon n'a pas été tendre avec lui il y a quelques jours. Ce soir, James lui a répondu sur le terrain.