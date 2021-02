Ancelotti veut rester le plus longtemps possible à Everton

Après sa victoire à Anfield contre Liverpool, Everton s'est relancé et est plus motivé que jamais. Les Toffees sont actuellement septièmes du classement de Premier League, et croient encore à l'Europe.

Les performances de son équipe cette saison donnent envie à Carlo Ancelotti de s'installer sur le long terme à Goodison Park. En conférence de presse, Ancelotti n'a pas caché sa joie et son ambition.

"Je voudrais rester le plus longtemps possible. J'aimerais être là quand le nouveau stade ouvrira. Aller au bout de mon contrat en 2024 signifiera que le travail a été bien fait, et si c'est le cas, le contrat ne sera pas interrompu en 2024, il sera prolongé", a déclaré un Carlo Ancelotti ambitieux en conférence de presse.

Septièmes et à cinq points seulement de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, les Toffees affronteront Southampton lundi soir pour clôturer la 28e journée de Premier League.