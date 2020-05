Ancienne gloire de l'Ajax, Wim Suurbier est hospitalisé dans un état grave

Wim Suurbier a joué pour l'Ajax pendant 13 saisons. De 21 à 32 ans. À 75 ans, cette ancienne gloire de l'Ajax, se bat pour sa vie.

Son ex-femme et sa fille ont parlé à 'Telegraaf' de la santé délicate de l'ancien footballeur néerlandais. "Je suis allé chez lui parce que j'ai les clés et quand je suis arrivé, j'ai été horrifiée. Deux ambulances et une voiture de police sont arrivées en très peu de temps", a déclaré Maja.

Les deux proches de l'ancien défenseur ont expliqué qu'elles n'ont pas pu le voir à cause du coronavirus, mais qu'elles peuvent maintenant être avec lui : "Il a subi une hémorragie cérébrale sur le côté droit. Nous ne savons pas encore s'il se rétablit et comment."

Wim Suurbier a remporté trois Coupes d'Europe et a joué plus de 400 matches pour l'Ajax.