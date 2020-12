André Villas-Boas tacle Paolo Maldini

Ce n'est un secret pour personne, l'AC Milan veut s'offrir les services de Florian Thauvin, en fin de contrat en juin prochain avec l'OM. Un intérêt confirmé ce vendredi par Paolo Maldini, directeur technique du club Rossoneri.

En conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a confié n'avoir pas apprécié ces propos.

"Je ne sais pas si on va perdre des joueurs cet hiver. On va attendre la dernière semaine de janvier, c'est là où les clubs ont l'habitude de bouger. Les paroles de Maldini... c'est un peu bidon, mais bon quand tu es Maldini tu peux dire ce que tu veux. Tu imagines maintenant si on retrouve le Milan en Ligue Europa, on va faire quoi ? Mais oui ce n'est pas trop gentil de sa part, mais c'est normal aussi c'est Maldini il dit ce qu'il veut", a lancé le Portugais, visiblement agacé.