Andrea Pirlo a besoin de temps

Privé de Cristiano Ronaldo, absent car positif à la COVID-19, la Juventus de Turin a été accrochée ce samedi par le promu Crotone (1-1).

Les Bianconeri n'ont pas réussi à faire sauter le verrou des locaux. Si la situation au classement n'est pas catastrophique le niveau de jeu affiché par l'équipe d'Andrea Pirlo est loin d'ètre celui espéré en début de saison.

Le jeune technicien a préféré ne pas céder à la panique et a demandé du temps à la fin de la rencontre lorsqu'il s'est exprimé devant les caméras :

"Nous perdons des points, mais nous reviendrons plus fort. Nous avons besoin de temps et de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Nous sommes une jeune équipe qui a besoin de travailler. Nous avons peu travaillé ces premiers mois, les joueurs sont allés en équipe nationale et les jeunes ont besoin d'acquérir de l'expérience lors de ces premiers matches".

La Vieille Dame est attendue à Kiev ce mardi pour l'ouverture de la Ligue des champions face au Dynamo.