Andrea Pirlo n'est pas inquiet sur la disette de Cristiano Ronaldo

Ce samedi, la Juventus a battu la Sampdoria 2-0, dans un match dans lequel Cristiano Ronaldo n'a pas marqué, ajoutant trois matchs de suite en Serie A sans pouvoir trouver le chemin du but.

Andrea Pirlo a affimé qu'il n'était pas inquiet concernant le buteur portugais en conférence de presse : "Ronaldo a contribué aujourd'hui avec ses passes sur les deux buts, l'important est que l'équipe gagne", a déclaré l'entraîneur. Concernant le jeu, Pirlo était satisfait de l'évolution de la Juventus. "Nous atteignons notre meilleure forme et l'équipe fait déjà quelques mouvements de manière plus automatisée. Cela a pris un peu plus de temps car nous n'avons pas eu la pré-saison habituelle, mais nous nous retrouvons et nous continuerons à nous améliorer."