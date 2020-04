Andreas Pereira veut rester à Manchester United

Andreas Pereira a étalé son désir de rester à Manchester United avec l’ambition d’y remporter des trophées.

"Je suis très honoré que Solskjaer me fasse confiance et c'est pourquoi je veux rester à United. Je veux me battre pour cette équipe, gagner des matchs et gagner des trophées", a-t-il déclaré dans un entretien au site du club.

Le joueur de 24 ans a été important pour les Red Devils au cours de la dernière année, faisant 37 apparitions toutes compétitions confondues en 2019/2020.

Il a reconnu aussi qu'il doit continuer à travailler dur s'il veut rester au club le plus longtemps possible.