Andrés Iniesta n'est pas prêt d'arrêter de jouer

Après avoir été hors des terrains pendant un certain temps en raison d'une blessure, le milieu de terrain Andrés Iniesta (ex-Barcelone et actuellement à Vissel Kobe) a déclaré qu'il aimerait continuer à jouer.

"Après avoir été absent pendant un certain temps en raison d'une blessure, j'ai envie de continuer à jouer. Être blessé a encore accru mon désir de continuer à jouer. Je suis concentré sur ça. Mon avenir ? Nous verrons. Je ne sais pas si je serai entraîneur ou pas, mais j'aimerais me préparer et essayer", a expliqué le milieu de terrain de 36 ans.