Andy Delort n'a pas changé d'avis sur Paredes

"Le pire à Paris, c'est Paredes, il insulte tout le monde", avait déclaré Andy Delort il y a quelques semaines avant la rencontre au Parc des Princes contre le PSG.

Quelques semaines plus tard, le Montpelliérain en a rajouté une couche et n'a pas vraiment changé d'avis concernant l'Argentin.

Au micro de 'RMC' ce mercredi, Delort a de nouveau dézingué le joueur du PSG. "Paredes, lui c'est incroyable... Pourtant, le mec ce n'est pas Neymar ou Mbappé. Quand on a joué contre Paris à domicile, Paredes et Neymar se mettent à un mètre pour se faire des passes et nous chambrer", a d'abord expliqué l'attaquant du MHSC.

"Alors je me chauffe un peu avec Neymar, et il est venu comme si c'était son garde du corps. Il parle, il insulte tout le monde. Je ne comprends pas le mec... C'est pour ça que je lui ai demandé qui il était", a ajouté Delort sur la radio française.

Pour rappel, Neymar et Paredes avaient chambré Delort sur Instagram après la victoire des Parisiens au Parc des Princes.