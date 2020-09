Angel Di Maria : "Je peux être au niveau de Neymar et Mbappé"

En Argentine, Lionel Messi, Nicolás Otamendi et Sergio Agüero sont les derniers survivants de la génération Coupe du monde 2018, en Russie. Ángel Di María aimerait pourtant être l'un d'eux. Le Parisien veut en effet les rejoindre à nouveau, lui qui n'a eu qu'une seule chance dans le cycle de Lionel Scaloni, en Copa América au Brésil 2019, et n'a pas pu en profiter. Après ce rôle lâche, il n'a plus jamais été appelé par le séctionneur de l'Albiceleste, malgré ses bonnes prestations au PSG.

Cependant, l'ancien du Real Madrid n'abandonne pas et il sent qu'il peut encore se battre pour une place. Par ailleurs, il ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas eu de nouvelle opportunité ces derniers temps. "Je ne trouve pas d'explication, je n'ai pas de mots. Pour moi, l'équipe nationale est la meilleure" , a-t-il déclaré.

"Si je me casse le cul en club c'est pour essayer d'avoir une chance en équipe nationale et pouvoir concourir. Il est difficile de comprendre que je suis dans un bon moment et que je ne suis pas convoqué" , a affirmé le gaucher, dans des déclarations accordées à l'émission de radio Closs Continental.

Dans le même ordre d'idées, il a fait remarquer : "Si je ne suis pas appelé, c'est parce qu'ils ne veulent pas m'appeler. Je continuerai à me battre pour être en équipe nationale. Suis-je âgé à 32 ans ? Si on commence à penser au remplacement, il faut le faire avec tout le monde. Beaucoup disent que j'ai déjà grandi, mais j'ai 32 ans et je continue à courir de la même manière (...) je peux être au niveau de Neymar et Mbappé", a enfin pesté le milieu offensif. Excès de confiance ?