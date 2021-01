City remonte sur le podium

Avec 32 points et une différence de but de +12, les Sky Blue passent devant Leicester et Everton, qui affichent le même nombre de points, mais une longueur derrière Liverpool et quatre derrière le voisin United.

Les hommes de Pep Guardiola ont cependant encore un match en retard par rapport à ces quatre formations.

Brighton se maintient, lui, tout juste hors de la zone rouge, 17e avec 14 points, soit trois de mieux que Fulham, mais les Londoniens ont disputé trois matches en moins que les "Seagulls".

Invaincus depuis 15 matches toutes compétitions confondues, dont 12 sans encaisser de but, les hommes de Pep Guardiola ont des airs de favoris dans une course au titre très indécise et très serrée cette saison.

Le gâchis offensif reste encore très important - Kevin de Bruyne ou Bernardo Silva ont notamment raté des occasions nettes, alors que Raheem Sterling a envoyé dans les nuages un pénalty dans le temps additionnel -, ce qui les a laissés jusqu'au bout à la merci d'une égalisation de Brighton, très courageux.

Mais le but de Phil Foden juste avant la pause, d'un bel enchaînement conclu par une frappe à ras-de-terre et au ras du poteau, a suffi à leur bonheur (1-0, 44e).

City pourrait ne pas s'arrêter là, avec un calendrier qui va leur proposer encore deux matches à domicile, contre l'équipe de milieu de tableau, Crystal Palace (13e), dimanche, puis pour un match en retard contre Aston Villa le mercredi suivant.