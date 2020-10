Jeudi soir, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de son voisin gallois, en match amical (3-0). En effet, les Three Lions se sont largement imposés grâce à des buts inscrits par Calvert-Lewin, Coady et Ings. Une victoire nette et sans bavure, voilà qui fait amplement le bonheur du sélectionneur Gareth Southgate, très satisfait.

"Difficile pour une équipe toute neuve de jouer ensemble"

"Les joueurs se sont très bien débrouillés, c'est tellement difficile pour une équipe toute neuve de jouer ensemble, avec peu d'expérience. Le jeu n'était pas très fluide au début, mais au fil du match, ils sont rentrés dans la partie et ont trouvé des solutions aux problèmes tactiques que posait le pays de Galles avec son pressing et je trouve qu'on a fini très fort", a ainsi déclaré le technicien anglais au sortir de la rencontre, convaincu par la prestation d'une équipe d'Angleterre pourtant largement remaniée.



Pour rappel, Saka et Calvert-Lewin fêtaient leur première sélection avec l'Angleterre. Pickford, habituel gardien titulaire était quant à lui relégué sur le banc après quelques erreurs avec Everton. Kane était ménagé, tout comme Henderson, Maguire, Rice, Mount, Alexander-Arnold ou Rashford, tous remplaçants au coup d'envoi.