Lampard salue l'influence de Thiago Silva sur la défense de Chelsea

Arrivé libre du Paris Saint-Germain en août, le défenseur central brésilien fait partie du processus de reconstruction voulu par Chelsea cet été.

"Il a eu une énorme influence", a déclaré Lampard, dont l'équipe, large vainqueur de Rennes jeudi en Ligue des champions (3-0), doit affronter Sheffield United en championnat samedi. "Même s'il ne parle pas anglais, son professionnalisme parle de lui même et inspire les autres joueurs. Ils le respectent."

"Il a été vraiment très bon. Il s'entraîne et se prépare bien, on comprend très vite pourquoi il eu cette carrière incroyable", a déclaré Lampard.

Il a ajouté qu'il adorait entraîner un joueur avec une telle "volonté d'être au meilleur niveau possible" alors même qu'il est au crépuscule de sa carrière, à 36 ans.

"On le ménage un peu, mais quand on voit son niveau de jeu et la façon dont il s'entraîne, ce sont vraiment de très bons débuts qu'il vit avec nous", a détaillé Lampard.

Par ailleurs, le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga est de nouveau disponible pour la rencontre face à Sheffield United, de retour après une blessure à l'épaule. Mais le portier sénégalais Edouard Mendy devrait enchaîner dans les cages après cinq matches de suite sans prendre de but.