Ansu Fati affole les statistiques

Il marque un doublé, il provoque un pénalty, soirée parfaite pour Ansu Fati dimanche contre Villarreal pour le compte de la 3e journée de Liga. L'ailier espagnol a fait parler son talent et surtout, affoler les statistiques.

Il est devenu en septembre, avec la sélection espagnole, le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot de la Roja à seulement 17 ans et 311 jours (le premier est Angel Zubieta, 17 ans et 308 jours). Plus jeune buteur de la Liga avec 16 ans, 10 mois et 40 jours puis plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 17 ans et 40 jours.

Face à Villarreal il a inscrit un doublé, en seulement deux frappes. Il a un taux de 83% de passes réussies. Il compte, à 17 ans, 9 buts en carrière dans le championnat espagnol. Il est à trois buts d'être le joueur ayant moins de 18 ans à marquer le plus de buts en Liga. Il en est à 9 buts, le record est de 11 buts (Iraragorri est le premier). Il lui reste un mois pour battre ce record, il fête ses 18 ans le 31 octobre.