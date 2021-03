Ansu Fati : "Ça a été dur de venir à Barcelone"

Ansu Fati est l'un des grands espoirs de Barcelone. Le jeune joueur, qui pourrait devoir se faire opérer une troisième fois, est revenu sur ses débuts au club.

"Barcelone a d'abord signé mon frère, puis moi. Cela a été très difficile de venir car j'avais toute ma vie à Séville, mes amis étaient très présents pour moi, mais dès mon arrivée, j'ai su que je voulais rester", a-t-il déclaré au magazine espagnol 'Esquire'.

Ansu Fati a expliqué ce qu'il avait ressenti au début de sa célébrité : "Lors du 'boom' de mes débuts, je n'ai pas trop regardé les réseaux sociaux parce que je savais qu'on allait parler de moi. Si vous vous y croyez trop, vous ne serez pas aussi performant. De plus, entrer dans l'équipe première et faire ses débuts n'est pas la chose la plus difficile. Le plus dur, c'est d'y rester pendant des années".

"Ça craint de jouer sans public. Vous voulez être footballeur pour les fans, pour célébrer des buts avec eux. De plus, avec un public, vous êtes plus concentré sur le terrain, car si vous jouez mal, vous savez que vous allez être sifflé", a-t-il déclaré.

Ansu Fati est devenu le nouvel ambassadeur de la marque automobile 'Cupra'. Il rejoint son coéquipier Marc-André Ter Stegen comme égérie de la marque.