La Masia redonne des couleurs au BarÃ§a

Le calendrier de la fin de la saison en Liga n'aide pas du tout les joueurs, la forme physique n'est pas toujours au rendez-vous lors des matches.

Avec un effectif aussi réduit que celui de Barcelone, qui joue à la fois pour le titre de champion d'Espagne et pour la Ligue des champions, il est essentiel de disposer de joueurs qui ont envie de tout donner sur le terrain, avec une bonne condition physique.

Et il semblerait que Setién a ce genre de joueur dans son effectif. Il s'agit bien évidemment de deux jeunes joueurs 'Made In La Masia'. Ansu Fati et Riqui Puig furent sans doute la clé de la victoire face à l'Athletic.

Tous deux ont offert du dynamisme et de la fraîcheur à une attaque qui était sans cesse freinée par le bon travail défensif des Basques. Tous deux sont encore très jeunes mais bien préparés à devenir des acteurs clés du FC Barcelone.

Setién a reconnu l'importance des deux prodiges dans le jeu de son équipe : "Ansu et Riqui ont gagné la possibilité de jouer et d'avoir plus de minutes. Parfois, on a des doutes sur la contribution des jeunes dans des matches importants mais ils se débrouillent très bien. Ils nous donnent du dynamisme et nous aiderons beaucoup."

Pour le quotidien cataln 'Sport', Riqui Puig a été tout simplement l'homme du match, celui qui a "révolutionné" le jeu du FC Barcelone.