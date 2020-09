"Ansu Fati ? Je n'ai jamais vu quelque chose de tel dans ma vie"

Il n'a pas encore 18 ans et a déjà la planète football à ses pieds. Ansu Fati, après sa démonstration face à l'Ukraine, a fait les gros titres avant le début de saison.

Une des premières personnes à avoir vu briller le joueur du Barça a été José Luis Pérez Mena, qui était le directeur de l'éco,le de football dans laquelle Fati a débuté.

"Il est arrivé à l'âge de 7 ans de Guinée et on a dû lui acheter des crampons. Il est en train d'exploser, il est très précoce il jouait déjà avec des joueurs plus âgés quand il était petit", a-t-il déclaré au micro de 'Radio Marca'.

Le directeur se rappelle d'un joueur incroyable sur le terrain et d'une personne humble et modeste en dehors.

"Je n'ai jamais quelque chose de tel, il avait des gestes de Laudrup, une vitesse incroyable, et il utilisait les deux pieds... c'était un autre monde" a conclu Pérez Mena.