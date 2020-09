Ansu Fati, joueur le plus jeune à marquer avec la Roja

Mais où s'arrêtera-t-il ? Du haut de ses 17 ans, Ansu Fati ne cesse de battre des records de précocité, que ce soit avec le FC Barcelone, ou même avec l'équipe d'Espagne.

Il y a tout juste un an, il devenait le plus jeune buteur du club blaugrana en Liga, à l'âge de 16 ans, 10 mois et 4 jours. Puis, quatre mois plus tard, il devint le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions, face à l'Inter Milan.

Né en Guinée-Bissau et arrivé sur le sol espagnol à l'âge de sept ans, le jeune ailier a obtenu la nationalité espagnole en septembre 2019. Un an après sa naturalisation, Ansu Fati est déjà dans l'histoire de la Furia Roja.

Le 3 septembre 2020 face à l'Allemagne, la jeune pépite du Barça est devenue le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à entrer en jeu avec la sélection espagnole, derrière Zubieta, qui était entré en jeu à 17 ans et 284 jours le 26 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie. Une semaine plus tard, Ansu Fati bat encore un record de précocité. Ce dimanche soir face à l'Ukraine, il est devenu le plus jeune joueur à marquer un but sous le maillot espagnol, à 17 ans et 311 jours.

Il est In-Fati-gable.