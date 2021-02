Ansu Fati, un calvaire qui n'en finit pas

Absent des terrains depuis sa blessure au genou le 7 novembre dernier, Ansu Fati a vécu quelques complications et a pris du retard dans son processus du guérison.

Selon les informations de 'Sport', Ansu Fati ne fera pas son retour avant le mois de mars, dans le meilleur des cas. Son opération du ménisque interne du genou gauche n'a pas eu les effets désirés, et son genou ne répondrait pas bien au traitement.

Le plan de récupération du jeune ailier était censé lui permettre de retrouver les terrains du centre d'entraînement du Barça au mois de février, mais cela n'a finalement pas été possible.

Le joueur souffrirait de problèmes au niveau de son articulation. Son genou ne supporterait pas la charge de travail, et gonflerait lors des efforts. Cependant, le docteur qui l'a opéré et le club ne seraient pas alarmés par la situation pour le moment.

En revanche, personne n'est capable de dire quand le joueur sera en mesure de retrouver les terrains. Les estimations évoquent un possible retour aux entraînements sur pelouse dans un mois, voire deux.

Mais selon le média cité, la possibilité de mettre fin à sa saison n'est pas non plus à écarter. Ne pas prendre de risques, ne pas forcer, et se concentrer pour qu'il puisse être à 100% pour la saison prochaine.

Une option qui ne devrait pas plaire à Ansu Fati, qui avait toutes les chances de viser une place en sélection espagnole pour l'Euro du mois de juin. Le club et le joueur seraient en train d'étudier toutes les options possibles, afin de pouvoir prendre la meilleure décision.