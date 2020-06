TriplÃ© d'Anthony Martial contre Sheffield

Anthony Martial était de nouveau titulaire contre Sheffield United ce mercredi lors d'un choc important dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions, et le Français a inscrit trois buts.

Pour ce premier match de la reprise à Old Trafford, les Mancuniens se sont chargés d'ouvrir les hostilités grâce à une connexion entre Anthony Martial et Marcus Rashford dans la surface.

À la septième minute de la rencontre, Wan-Bissaka sert Anthony Martial sur une touche. Le Français envoie le ballon à Marcus Rashford à droite de la surface de Moore. L'Anglais trouve de nouveau son coéquipier devant les cages et centre en retrait au premier poteau, permettant à Martial d'envoyer le ballon dans les filets.

Et l'international français doublait la mise juste avant la mi-temps. Après une jolie action de Wan-Bissaka devant Stevens à droite de la surface, le latéral centre vers Martial qui reprend le ballon du pied droit pour marquer son second but de la soirée. Son 18e but toutes compétitions confondues de la saison.

Puis, Martial remet ça en seconde période pour inscrire son 19e de la saison. À la 74e minute, l'avant-centre mancunien envoie un ballon piqué dans les cages de Moore après une nouvelle passe décisive de Marcus Rashford. Le premier triplé d'un joueur de Manchester United... depuis 2013.