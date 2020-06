Antonio Conte n'oublie pas Arturo Vidal

Vidal est annoncé dans le viseur de l'Inter depuis un certain temps, mais Marotta, le directeur sportif de l'équipe transalpine, a cessé d'envisager l'arrivée du milieu de terrain en raison de sa clause et de son âge.

Marotta estime que ce serait trop risqué de parier sur un joueur de 33 ans, et préfère opter pour Nainggolan, actuellement en prêt.

Cependant, Conte n'abandonne pas, et selon 'Il Corriere della Sera', il aimerait que l'écurie italienne s'attaque au joueur du Barça après les signatures d'Hakimi et Tonali.

Arturo Vidal n'est pas un titulaire indiscutable au sein de l'équipe blaugrana, et pourrait ainsi quitter le Camp Nou dès cet été. Pour rappel, lors du mercato dernier, il a été très proche de rejoindre l'équipe interista.

De plus, son bail avec le Barça expire en juin 2021, et il n'a pas encore été prolongé.