Antonio Conte veut relancer Eriksen

Débarqué à Tottenham l'hiver dernier pour 20 millions d'euros, le Danois ne s'est pas vraiment imposé dans le onze d'Antonio Conte. Il compte un bilan de 11 titularisations seulement lors des 26 matchs joués en une demi-saison. De quoi faire penser à des envies de départ.

Seulement, pour le match contre la Fiorentina (4-3), le technicien italien a décidé de faire confiance à son milieu de terrain, qui a été auteur d'une prestation satisfaisante.

En conférence de presse, l'ancien sélectionneur de l'Italie s'est réjoui de la montée en puissance de son joueur.

"Il a augmenté son rendement, il joue dans la position idéale pour lui, celle de milieu offensif. Il a joué un bon match. On sait qu'il a des qualités importantes et nous voulons les faire sortir. Parfois, il faut attendre un peu pour les voir. C'est un gars qui s'entraîne beaucoup, il se rend disponible, j'espère qu'il pourra déclencher l'étincelle et l'allumer en permanence", a-t-il notamment déclaré.

Une confiance dont doit se servir le joueur de 28 ans pour enfin lancer son aventure en Lombardie.