Après Bastoni, le Barça suit aussi Romagnoli

Le FC Barcelone veut renforcer sa défense centrale. Et si ce samedi, Alessandro Bastoni semblait sur les tablettes du Barça, 'Sport' affirme ce dimanche que le club catalan lui aussi un joueur du Milan, Alessio Romagnoli.

Les rapports de l'équipe blaugrana ont commencé à prendre de l'importance en janvier, avant le départ de Todibo, et quelques mois plus tard, ils semblent de nouveau être d'actualité.

Romagnoli est un défenseur gaucher et le FC Barcelone recherche ce profil de joueur, puisque Samuel Umtit pourrait quitter le Camp Nou l'été prochain. Le prix de l'Italien est d'environ 50 millions d'euros et son contrat expire en 2022.

Le Milan, de son côté, tente de prolonger son contrat le plus vite possible. L'Italien est international et Chelsea et Manchester United le suivent aussi de près.

L'idée du Barça serait d'inclure Ivan Rakitic ou Rafinha dans l'opération. Le Croate plaît au Milan, mais Rakitic préfère retourner au FC Séville.