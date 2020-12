Après des débuts fulgurants, James connaît une nouvelle baisse de niveau

Après la Coupe du monde de 2014, où James Rodríguez s'est illustré, le Real Madrid a décidé de s'attacher les services du jeune attaquant monégasque de l'époque, qui a vécu l'une de ses meilleures saisons en 2014-15.

Les 17 buts et 17 passes décisives que le joueur a accumulés lors de sa première saison ont disparu jusqu'à ce qu'il parte pour le Bayern Munich dans le cadre d'un prêt de deux ans.

Son aventure espagnole a duré jusqu'au dernier mercato, où Madrid et Everton se sont mis d'accord sur le transfert d'un joueur qui a commencé la saison avec brio, tout comme le reste de l'équipe, jusqu'à prendre la tête en Premier League.

Mais les journées ont passé et les Toffees de James ont perdu leur bonne dynamique. L'arrivée des mauvais résultats a créé une spirale négative dans le club qui a laissé le joueur colombien dans un état de désespoir.

En Angleterre, il est considéré comme l'un des responsables de la mauvaise forme d'Everton, car il est l'une des pièces les plus importantes dans le schéma de Carlo Ancelotti et son rendement n'est pas à la hauteur des attentes du club anglais.

Cependant, James semble être le seul bouc émissaire d'une équipe qui n'est pas en bonne forme, étant donné que lors du match nul 1-1 du week-end dernier contre Burnley, il a réussi à impacter la rencontre avec un grand geste individuel.

Mais la VAR est intervenue et le but a été annulé. Au-delà de l'envie et de l'attitude du joueur, les chiffres reflètent que James, quelques mois après son départ de Madrid, redevient le joueur qui évoluait il y a peu au Santiago Bernabéu.