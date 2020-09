Après Everton, Wolverhampton et Newcastle s'intéresse à Santiago Arias. AFP

L'Atlético Madrid cherche une porte de sortie pour l'un de ses trois latéraux droits et Santiago Arias est celui qui semble le plus prisé sur le marché. Après l'intérêt manifesté par Everton, 'Radio Caracol' en Colombie affirme que Wolverhampton et Newcastle s'intéresse également au joueur.