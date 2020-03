Sergio Ramos dévoile le but le plus important de sa carrière

Le Real Madrid a battu l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue des champions 2014 et est devenu champion d'Europe pour la dixième fois. Un fait inédit dans le monde du football.

Sergio Ramos a joué un rôle clé dans la victoire des Blancos car, les Calchoneros menés au score 1-0, avec son but, il a envoyé le match en prolongation à la dernière minute du temps additionnel.

Le capitaine merengue a raconté comment il l'a vécu dans une vidéo que Madrid publiée ce dimanche : "Cela a changé l'histoire de notre club, car cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné la Champions et en plus, nous l'avons gagné alors que tout semblait perdu". a raconté le capitaine.

"Après ce moment, j'ai dit à ma mère que je pouvais mourir en paix, quoi qu'il arrive. Et oui, je pense que c'est mon meilleur but, le but de ma carrière, pour tout ce qu'il repr´sente. Pas uniquement pour moi personnellement, mais aussi pour tout le monde du football et notre club", a reconnu SR4.

Le défenseur central a également expliqué l'action du but légendaire : "Je suis une personne très optimiste, qui pense que c'est toujours possible, jusqu'à la dernière seconde. J'ai rêvé de ce ballon parfait, qu'il puisse arriver au bon endroit et que je puisse le mettre au fond. C'est dit et fait, avec un très bon ballon de mon frère Modric. Je n'ai pas marqué avec ma tête, j'ai marqué avec l'âme."

Sergio a aussi confié ce que Casillas lui a dit après le but de l'égalisation : "Frère, tu es le putain de maître, je t'aime !", a-t-il conclu.