"Après la défaite à Dortmund, on s'est dit qu'on devait se taire"

Après avoir été moqués sur les réseaux sociaux et dans les médias par plusieurs joueurs et membres du club de Dortmund après la défaite au Signal Iduna Park, le PSG n'a pas hésité à répondre en se qualifiant.

Un comportement qui a coûté un avertissement aux joueurs de la part de l'UEFA pour un comportement "anti-sportif" en guise de célébration de la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions.

Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, est revenu sur le pourquoi de ces moqueries : "Je me rappelle après le match à Dortmund, ils ont célébré la victoire comme la victoire de la Ligue des Champions. On a pensé que c'était très important de gagner contre nous. Cette situation a donné beaucoup, beaucoup de force au groupe."

Le joueur a évoqué pour Canal+ la discussion des joueurs de Tuchel après le match : "Après le match aller, on a parlé ensemble. On a dit qu'on ne devait pas parler, qu'on devait travailler, ne pas mettre de photos, ne pas mettre de messages sur Instagram. On s'est dit qu'on devait jouer le match et ne penser seulement qu'au jour du match. Je pense que c'est pour ça que certains joueurs ont fait ça après le match."