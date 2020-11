Après la LFP, c'est la Serie A qui s'attaque à Mediapro

Le groupe télévisuel Mediapro est actuellement en train de se mettre à dos l'ensemble du football européen. Après avoir lancé une guerre juridique avec la Ligue 1 pour renégocier le contrat de diffusion sur la période 2020-2024 et retarder un paiement de 172 millions d'euros, il veut maintenant faire de même pour la Serie A.

En 2018, le groupe avait obtenu les droits TV du championnat italien sur la période 2018-2021 pour la modique somme de 1 milliard d'euros. Mais, deux mois plus tard, la Serie A avait annulé le contrat, n'ayant pas suffisament de garanties bancaires de la part du groupe. C'est ce qu'aurait du faire la LFP pour ne pas se retrouver dans sa situation actuelle.

Deux ans plus tard, le groupe souhaite le remboursement des 52 millions d'euros d'acompte, et la signature d'un chèque de 210 millions pour dommages et intérêts.

Mais d'après 'Sky Italie', la ligue ne compte pas se laisser faire et aurait déjà demandé un versement de 460 millions pour "dommages et intérêts, retards et perte de temps". Les deux parties ont rendez-vous le 1 décembre au tribunal de Milan pour régler cette affaire.