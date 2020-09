Après le PSG, Lens enchaîne à Lorient

Le Racing Club de Lens avait su profiter de l'équipe remaniée du Paris Saint-Germain pour décrocher sa première victoire de la saison, mais a confirmé ce dimanche.

À l'occasion de la troisième journée de Ligue 1, les Lensois se rendaient chez l'autre promu. Lorient a encaissé une nouvelle défaite après être tombé à Saint-Étienne dimanche dernier.

Pourtant, les Merlus avaient ouvert le score dès la 14e minute grâce à Adrian Grbic. Mais Lens a su garder ses esprits et est revenu au score peu après la demi-heure de jeu grâce à un penalty transformé par Kakuta.

Puis deux minutes plus tard, Medina donnait l'avantage aux Lensois pour la première fois de la rencontre grâce à un splendide retourné acrobatique au point de penalty.

Entré à la 56e minute, Ganago (auteur du but de la victoire contre le PSG) inscrivait le troisième but de son équipe quelques minutes plus tard (63e) après avoir éliminé la défense lorientaise.

Les Bretons parviennent tout de même à réduire le score dans les arrêts de jeu d'un penalty provoqué par Bade, qui fut expulsé à la suite de cette action. Mais cela ne suffit pas, et Lens termine sa belle semaine sur une nouvelle victoire.