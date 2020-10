Après PSG-United, Solskjaer compare Rashford et Mbappé

Pour le compte de la 1ère journée de Ligue des champions du groupe H, le Paris Saint-Germain recevait Manchester United ce mardi. Deux saisons après l'élimination en huitièmes de finale face aux Mancuniens, le PSG avait, d'une certaine manière, l'occasion de prendre sa revanche face aux Anglais.

Mais le PSG n'a pas su montrer son meilleur visage et est ressorti vaincu de cette confrontation (1-2). Manchester United s'est imposé grâce à des buts de Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Si l'attaquant anglais est souvent comparé à Kylian Mbappé, du fait de son jeune âge et de ses qualités de vitesse et de buteur, le sujet n'a pas échappé aux journalistes hier, qui en ont profité pour demander l'avis de Solskjaer.

Pour le Norvégien, la comparaison est peu évidente, il a préféré louer les qualités des deux joueurs : "C’est difficile de les comparer. Je pense que Marcus s’est bien développé pour devenir un très bon buteur. Et les deux sont potentiellement des top buteurs pour les 10 ou 15 années à venir. Ils sont techniques et physiques, avec d’excellentes qualités. Et comme Marcus, Mbappé a l’air d’être une bonne personne, très humble, qui bosse beaucoup".