Après un an d'inactivité, Arjen Robben a fait son retour sur les terrains

En 2019, Arjen Robben avait mis un terme à sa carrière après avoir joué pendant dix ans au Bayern Munich. Mais la passion du Néerlandais pour le football étant plus forte que tout, il a décidé de rechausser les crampons et s'est engagé en juin 2020 avec le FC Groningen, son club formateur (il y est arrivé en 1996 à l'âge de 12 ans et l'avait quitté en 2002 après deux saisons en Eredivisie).

Et ce samedi, Robben a enfin rejoué en participant au match amical de son équipe contre Almere. Bien évidemment, à 36 ans et après un an sans jouer, Robben était un peu rouillé (il avait d'ailleurs renoncé à jouer le précédent match amical de son équipe) et s'est contenté de jouer la première demi-heure comme cela avait été prévu par son entraîneur avant le match.

"Je suis heureux d'avoir pu retrouver les terrains", a déclaré le joueur après la rencontre.

La première journée de l'Eredivisie étant programmée le 12 septembre prochain, il reste encore un peu temps à Arjen Robben pour être à 100% de ses moyens.