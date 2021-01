Après un échec en Espagne, Kagawa rebondit au PAOK

Le PAOK a annoncé la signature officielle de Shinji Kagawa, qui a signé avec le club grec jusqu'en juin 2022. Le milieu de terrain japonais portera le numéro 23.

L'international japonais de 31 ans était sans club après avoir terminé son passage à Saragosse, avec lequel il a fait ses débuts en Liga et a fait 36 apparitions officielles, des chiffres qui ont beaucoup laissé à désirer pour un joueur de cette envergure.

Auparavant, Kagawa a joué pour le Borussia Dortmund et Manchester United. En Allemagne, il a joué un total de 216 matches officiels et a marqué 60 buts, alors qu'en Angleterre, il n'a disputé que 57 rencontres.

Dans son Japon natal, le nouveau joueur du PAOK a disputé 120 matchs pour le Cerezo Osaka, où il est entré à l'adolescence avant de faire le saut vers le football européen.

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

Shinji Kagawa is Here. Shinji welcome to PAOK family!#KagawaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/itvrJW1AKs