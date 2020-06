Areola, le seul en qui Zidane n'a pas confiance

Le 32e journée de la Liga approche à grands pas et le bilan du Real Madrid dans ces quatre premiers matches après l'arrêt forcé par le coronavirus ne peut être meilleur.

L'équipe de Zidane a absolument tout gagné, en battant Eibar 3-1, Valencia 3-0, Real Sociedad 2-1 et Majorque 2-0. Le prochain duel sera contre l'Espanyol.

Une douzaine de points qui font de l'équipe la première au classement, devant le FC Barcelone. Zidane est un entraîneur qui a réussi à répartir les minutes de la meilleure façon parmi ses joueurs.

La plus grande crainte de toutes les équipes après plusieurs mois d'arrêt était la forme dans laquelle leurs joueurs arriveraient, en plus des blessures redoutables et inattendues.

C'est pourquoi l'entraîneur français a accordé des minutes à 21 de ses 22 joueurs disponibles, satisfaisant pratiquement tout le monde.

Si Varane et Courtois ont joué les 90 minutes depuis la reprise, Areola est le seul à ne pas avoir encore fouler la pelouse, tout comme les blessés Nacho, Lucas Vazquez et Jovic.

Malgré le calendrier serré de l'équipe merengue, Zidane n'a pas encore donné de repos à Courtois. Le gardien de but français n'a joué que huit matches avec le Real cette saison.