Sergio Agüero défend Leo Messi

Sergio Agüero dit qu'il ne comprend pas les critiques adressées à Lionel Messi en Argentine, insistant sur le fait que la superstar est la "première à souffrir" et continue de se rendre disponible pour l'équipe nationale malgré toute la négativité entourant sa carrière internationale.

Messi a tout gagné pendant son mandat de joueur à Barcelone, l'attaquant ayant remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des Clubs, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagna tout en devenant l'un des plus titrés de l'Histoire.



"Je ne comprends pas ceux qui le critiquent"

Cependant, le six fois vainqueur du Ballon d'Or n'a pas encore goûté au succès avec l'Albiceleste, après une deuxième place à la Coupe du monde 2014, après avoir également atteint les finales consécutives de la Copa America en 2015 et 2016.

Lionel Messi s'est exclu de la sélection internationale après l'élimination de l'Argentine en 16e de finale de la Coupe du monde 2018 face à l'Equipe de France (4-3), avant de revenir et d'amener le pays en demi-finale de la Copa America l'année dernière.

Le joueur de 32 ans continue d'être critiqué pour ses performances en Argentine, mais son compatriote Agüero a défendu son coéquipier en louant l'engagement de Messi envers le groupe. "Je ne comprends pas ceux qui le critiquent dans l'équipe nationale", a déclaré Agüero à 'TyC Sports'. "Il est le premier à souffrir et continue de venir."