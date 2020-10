Qui pour succéder à Ronaldo et Messi ? Maradona a la réponse

Ils se partagent onze Ballons d’Or à eux deux, et le monde du ballon rond risque de prendre un sacré coup sur la tête lorsqu’ils tireront leur révérence. Eux, ce sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et la question de leur succession reste ouverte. Qu’en pense Diego Maradona ?

Lors d’une longue interview accordée à France Football, le génie argentin n’a pas tari d’éloges au sujet des deux "GOAT", qui pourraient d’ailleurs se retrouver mercredi soir en Ligue des Champions à l’occasion de Juve-Barça. Et pour "El Pibe de Oro", le successeur des deux… n’existe tout simplement pas.

Maradona : "Je ne vois personne s'approcher d'eux"

"Messi et Cristiano, Cristiano et Messi... Pour moi, ces deux-là sont un cran au-dessus des autres. Je ne vois personne s'approcher d'eux. Pas un seul ne réalise la moitié de ce qu'ils font", a déclaré Maradona dans 'FF'.

Il faut dire que peu importe les successeurs annoncés depuis plusieurs années, de Neymar à Eden Hazard en passant par Kylian Mbappé, aucun n’a vraiment réussi à s’approcher du niveau du monstre portugais et de son homologue argentin.