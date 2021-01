Aouar, Isco et Buendia dans la liste d’Arteta

Incapable de gagner pendant plus d’un mois (8 matches), Arsenal retrouve quelques couleurs durant cette période de fin d’année. Les Gunners restent sur deux succès de suite en Premier League contre Chelsea et Brighton mais ce n’est pas suffisant pour retrouver la première partie de tableau de Premier League. Au moment de clôturer l’année 2020 et malgré six points pris, le club londonien pointe à la 13e place avec seulement 20 points pris en seize journées.

Face à cette situation, les dirigeants d’Arsenal ne souhaitent pas rester les bras croisés durant le mercato hivernal afin de redresser la situation et espérer accrocher une place qualificative pour les coupes d’Europe. Ils pointent actuellement à six points d’Aston Villa, cinquième de Premier League. Malgré une première partie de saison ratée, la situation n’est finalement pas si alarmante que le jeu londonien peut le laisser penser.

"Ce dont nous avons besoin est assez clair, a déclaré le directeur technique Edu au cours du mois de décembre dans un message à l’adresse des supporters du club. Nous avons besoin d'un joueur avec de la créativité au milieu, nous n’avons pas ça dans l’équipe pour le moment."

L’heureux élu pourrait s’appeler Mesut Özil, le meneur allemand étant placardisé par Mikel Arteta depuis le début de la saison mais face à la situation complexe, Arsenal regarde vers l’extérieur.

Trois noms se dégagent pour répondre à ce profil de milieu technique capable de faire le liant avec l’attaque et de servir dans de bonnes conditions Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexandre Lacazette. Le premier nommé évolue en Ligue 1 et est une cible de longue date des Gunners puisqu’il s’agit d’Houssem Aouar.

L’international français a déjà fait l’objet d’une offre durant le dernier marché des transferts mais Jean-Michel Aulas n’y avait pas trouvé son intérêt. Estimé par son président à 60 millions d’euros, on voit mal le Gone quitter le Groupama Stadium durant l’hiver alors que l’OL a fini en tête du championnat à la trêve.

Si le milieu lyonnais semble être une piste à oublier, Arsenal pourrait profiter de ses bonnes relations avec le Real Madrid pour tenter un coup à bas prix. Pas vraiment dans les plans de Zidane, Isco a souvent été annoncé en Premier League, notamment vers Manchester City, et pourrait profiter d’un séjour à Londres pour se relancer en vue de l’Euro avec la Roja. En manque de temps de jeu à Madrid, Dani Ceballos avait fait ce choix la saison dernière avec plus ou moins de succès.

Enfin le dernier nom de la liste concerne un joueur déjà rodé au championnat anglais et à la Premier League. Arrivé à Norwich en 2018, Emiliano Buendia se régale cette saison en Championship avec 6 buts et 7 passes décisives en 18 matches. La valeur actuelle de l’ailier argentin est estimée à plus de quinze millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarket mais une négociation entre deux clubs anglais peut souvent amener les chiffres à s’envoler.