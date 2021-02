Arteta se félicite du retour en forme d’Aubameyang

C’est un retour qui tombe à pic ! Dans le dur depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang recommence à recouvrer des couleurs tandis que le ciel continue de s’assombrir du côté de Londres (trois défaites en quatre matches de championnat). Entre les 'Gunners' et leur capitaine, la saison 2020-2021 est loin de ressembler à un long fleuve tranquille. Pendant que l’équipe de Mikel Arteta se bat pour sortir du ventre mou de la Premier League, l’attaquant gabonais est lui à la recherche de son efficacité d’avant.

Auteur de treize buts toutes compétitions confondues, Aubameyang en a inscrit cinq sur les deux dernières semaines… Un triplé contre Leeds puis un doublé, jeudi soir contre Benfica, ont fait gonfler un bilan bien maigre depuis plus de six mois.

"Parfois, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous pouvez entrer dans un mode triste et je pense que c'est la pire chose que vous puissiez faire", a déclaré Arteta en Grèce. "Ce que vous devez faire, c'est vous fâcher, de vous mettre en colère, de travailler plus dur, d'aborder la situation et d'y faire face. Relevez le défi d'une manière qui crée plus de motivation et plus de faim pour le faire et je pense que ces dernières semaines, j'ai vu cette réaction."

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Arsenal a une chance de sauver sa saison qui pourrait bien se finir sans Europe. Onzièmes avec onze points de retard sur la quatrième place qualification pour la Ligue des Champions, les 'Gunners' ont déjà fait une croix sur un retour en C1. Avec 9 points de retard sur Chelsea, cinquième, il faudra un miracle pour se qualifier pour la Ligue Europa. Mais avec un Pierre-Emerick Aubameyang de nouveau décisif et un Bukayo Saka, de plus en plus virevoltant, Arteta veut croire au renouveau londonien dans cette fin de saison.

"Lors du match aller contre Benfica, il a loupé trois grosses occasions mais je sais que s’il obtient de nouveau ces occasions, il les marquera. Si nous avons Auba à son meilleur niveau, en tant qu'équipe, nous avons évidemment de bien meilleures chances de réussir."