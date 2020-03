Aubameyang prochaine cible des Red Devils ?

"Aubameyang est ce qui manque à Manchester United. Il est un buteur et les buteurs sont inestimables s'ils signaient Aubameyang et qu'ils avaient aussi quelqu'un comme Jack Grealish. Ils seraient une force majeure, à mon avis", estimait Paul Merson, il y a seulement deux jours de cela. Et la crainte de l'ancien joueur des Gunners ne risque pas de s'atténuer à la découverte des récentes informations publiées par 'Métro' ce dimanche... Bien au contraire !

Le Gabonais suscite de nombreuses convoitises

En effet, le média anglais révèle que Manchester United, qui peut déjà s'appuyer sur des attaquants tels que Marcus Rashford, Mason Greenwood ou encore Anthony Martial en attaque, aurait pour intention de passer à l'offensive cet été. Néanmoins, toujours selon les informations de 'Métro', les Red Devils préparent une offre de l'ordre de 50 millions d'euros pour l'ancien du Borussia Dortmund et de l'AS Saint-Etienne. Une somme qui semble dérisoire...

Mais que les supporters d'Arsenal ne crient pas victoire trop tôt. Et pour cause, les pensionnaires d'Old Trafford ne seraient pas les seuls sur les rangs. D'après 'Sport', média espagnol, l'Inter Milan, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont aussi des vues sur le Gabonais... Une chose est sûre, les dirigeants londoniens devront lutter pour préserver leur meilleur atout durant le prochain mercato estival, d'autant que Pierre-Emerick Aubameyang lui-même pourrait avoir envie de viser plus haut.